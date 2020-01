Edition de 9h15 du 11 janvier

Au sommaire de la semaine en Anjou :



. L'information principale, c'est cette découverte d'un plagiat de la part de Michel Landelle.



L'ex-président de l'Université du temps libre à Angers n'est pas l'auteur du dernier livre publié à son nom. Un ouvrage plagié sur celui d'un autre auteur sorti en 1854. Michel Landelle, a reconnu une "maladresse" sur notre antenne.



. Jeudi, c'était un nouveau jour de mobilisation en France contre la réforme des retraites. Les avocats des barreaux d'Angers et de Saumur, eux, étaient en grève totale depuis lundi pour cette raison. Vous l'entendrez, ce mouvement pose de gros problème au tribunal judiciaire d'Angers.



. Les soldes ont commencé mercredi en France et évidemment en Anjou.

Un phénomène qui s'essouffle depuis plusieurs années, notamment à cause de la concurrence de la vente sur internet. Mais vous l'entendrez certains commerçants d'Angers comptent quand même sur cette période pour rattraper un chiffre d'affaire en berne.



. Dry january, autrement dit, janvier sans alcool est une mode venue du Royaume Uni. Elle monte en puissance depuis quelques années en France, sans avoir le soutient officiel du gouvernement. Marie Brière, addictologue au CHU d'Angers, nous expliquera ce que peut apporter ce type d'initiatives.



. Les expériences de mort imminente, c'est le thème du film-documentaire "Thanatos : l'ultime passage" diffusé demain au cinéma les 400 coups d'Angers.

Son réalisateur Pierre Barnérias a récolté pendant plusieurs années des témoignages de personnes ayant flirté avec la mort. Il est allé aussi à la rencontre de médecins. Une médecine qui évolue peu à peu sur ce sujet.



. Et puis on terminera avec un peu de sport, Ce soir, le SCO d'Angers retrouve les terrains du championnat de france de Ligue 1 de football après quelques jours de vacances pour Noël. Les Angevins jouent contre Nice à domicile. Nous avons rencontré son entraîneur, Stéphane Moulin, qui reste assez surpris de l'excellent début de saison de ses troupes.