Edition de 9h15 du 13 juin

Au sommaire de cette semaine en Anjou :



. Les policiers de Maine-et-Loire ont crié leur colère cette semaine.

Au milieu des manifestations contre les violences policières et le racisme anti-noir qui ont eu lieu notamment à Angers, les policiers se sont senti lachés par le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Le délégué régional du syndicat "Unité SGP Police FO", syndicat majoritaire de policiers en Maine-et-Loire, Philippe Boussion, était notre invité mercredi. Il nous a parlé du sentiment de colère qui traverse désormais les rangs des forces de l'ordre.



. Les apprentis ont eux été très durement touchés par la crise lié au Covid-19. Nombre d'entre eux peinent à trouver une entreprise pour terminer leur formation dans des secteurs qui d'habitudent recrutent à tour de bras. Une situation alarmante pour Fabrice Martineau, le directeur du centre de formation aux métiers de l'industrie d'Angers.



. Depuis cette semaine, les futurs conducteurs peuvent à nouveau passer l'examen du permis de conduire.

Les auto-écoles tentent donc de retrouver un fonctionnement normal après cette période de confinement. Nous vous emmenerons prendre une petite leçon de conduite tout à l'heure dans cette semaine en Anjou.



. Une partie des amateurs de sports ont pu reprendre le chemin de l'entraînement en cyclisme ou en tennis par exemple, ce qui n'est pas encore le cas pour les sports de contacts. Après plusieurs mois d'arrêt, la question du remboursement des licences se pose. Vous l'entendrez, les formules et les situations diffèrent nettement d'un club à l'autre.



. Cette semaine, certaines piscines du département ont rouvert sous certaines conditions.

C'était le cas à Cholet pour Glisséo. Nous avons rencontré les premiers chanceux à pouvoir y retourner, en slips de bain, mais masqués, pas au même moment je vous rassure.



. Faire cohabiter seniors et étudiants, c'est la volonté de l'association "Ensemble 2 générations". A Angers, une antenne a ouvert il y a quelques mois seulement mais les deux responsables de l'association croulent déjà sous les dossiers étudiants. Présentation à la fin de cette émission.