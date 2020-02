Edition de 9h15 du 14 février

Au sommaire de la semaine en Anjou :



. Retour sur le drame qui a choqué tous les français et les angevins, la morte de la petite Vanille.

Le procureur de la République d'Angers, Eric Bouillard, a confirmé lundi que le bébé d'un an a bien été étouffée par sa mère. Un acte dramatique qui aurait été impossible à anticiper selon le magistrat. Retour sur cette affaire en début de journal.



. Toujours dans cette affaire, l'Aide sociale à l'enfance du département a du se défendre.

Mise en cause par l'avocate de l'accusée, le directeur général adjoint au développement social au conseil départemental de Maine-et-Loire a répliqué sur notre antenne.

Il l'affirme, non, l'ASE n'est pas responsable dans le passage à l'acte de la mère infanticide.



. Cette semaine, Jackie Goulet, maire sortant à Saumur a également dévoilà sa liste.

Les 35 noms de son équipe sont désromais connus. Côté sensibilité politique, c'est assez large, on part du PCF pour arriver à LREM. Présentation en détail tout à l'heure.



. Zéro candidat pour les élections municipales, c'est la situation problématique que connaît actuellement la ville d'Angrie près de Candé. Un collectif d'habitants a décidé de prendre le problème à bras le corps pour éviter de se retrouver sous la tutelle de la préfecture.



. Nous nous sommes aussi demandé si Angers était vraiment le paradis des cyclistes.

La ville arrive en tout cas à la deuxième place du baromètre 2019 des villes cyclables. Un très bon résultat qui, vous le verrez, quand on gratte un peu, reste un classement en trompe-l'oeil.



. Les inscriptions pour la 2ème édition des "Entretiens littéraires de la collégiale" sont lancées. Cette année douze auteurs sont invités sur deux week-ends à la Collégiale Saint-Martin d'Angers. Vous l'entendrez les organisateurs ont mis les petits plats dans les grands cette année.