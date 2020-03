Edition de 9h15 du 14 mars

Au sommaire de la semaine en Anjou :



. Crèches, écoles ou encore universités de France et d'Anjou vont toutes fermer leurs portes lundi.

Le président de la République Emmanuel Macron l'a annoncé solennelement jeudi soir. Les élections municipales, elles, sont maintenues et le maire de Cholet Gilles Bourdouleixl'assure, tout a été fait pour qu'il n'y ai aucun risque pour les électeurs demain



. L'édition 2020 des Olympiades des métiers a commencé hier à Angers. Deux-cent-cinquante jeunes s'affrontent lors des sélections régionales dans une ambiance un peu spéciale, sans public, pour cause de coronavirus. Un contexte particulier qui, vous l'entendrez, ne dérange pas Yannis, jeune couvreur de 18 ans qui participe au concours.



. Il n'y aura pas d'agents municipaux installés au sein de l'école maternelle Joseph-Cussonneau d'Angers.

La mobilisation des parents d'élèves a eu raison de cette décision. Des parents qui n'avaient même pas été officiellement informés de cette installation. Explications dans cette semaine en Anjou.



. Rivière qui déborde, route inondée, voilà quelques résultats des fortes pluies qu'à connu le département ces derniers temps. Une situation qui handicape aussi certains agriculteurs, puisque les sols sont en saturation. Reportage dans une exploitation de La Meignanne au nord d'Angers.



. Nous parlerons aussi un peu de sport et des changements à la direction du SCO d'Angers.

Le président Saïd Chabane, mis en examen pour agressions sexuelles il y a un mois, prend du recul. Il a nommé lundi un président délégué au club, Fabrice Favetto-Bon. Un choix qui va permettre à l'accusé de préparer sa défense.



. On terminera là aussi avec du sport et l'annulation de dernière minute en hockey sur glace du match des dogs de Cholet qui devait se jouer hier soir. Le président du club, Rodolphe Intsaby demande à sa fédération de réfléchir à une annulation de la fin de la compétition.