Edition de 9h15 du 14 septembre

. Nous avons fait le point que les premières annonces concernant les prochaines élections municipales en Maine-et-Loire.

Plusieurs d'entre elles concernent des maires sortants qui ne souhaitent pas se représenter. Lassitude du poste? Surcharge de travail? Ou tout simplement l'envie de passer la main? Nous avons posé la question à 3 d'entre eux.



. Une polémique enfle en Anjou depuis quelques jours après la nomination de Sophie Yannou-Gillet, la femme du président du département au poste de directrice par intérim de l'association Anjou tourisme. Alors, tempête dans un verre d'eau ou énorme "problème moral" comme le dénonce certains élus d'opposition au conseil départemental? Nous avons demandé à Denis Griffon, le président sortant de l'association de nous donner sa version des faits.



. La lutte contre le suicide va prendre une nouvelle dimension au CHU d'Angers.

Une cellule de prévention nommée VigilanS va être créé au sein de l'établissement hospitalier. Elle servira à prévenir les risques de récidive. Présentation tout à l'heure.



. On reste à Angers pour le 8ème congrès international du bâtiment durable qui a eu lieu jeudi et vendredi. Un rassemblement qui doit servir de base pour construire les villes du futures, celles qui vont faire face aux pics de chaleurs de plus en plus important. Laurent Rossez, l'un des organisateurs de cet évènement nous a parlé des enjeux de ce congrès.



. 14 livres à lire en 10 semaines: c'est la mission donné aux élèves d'une classe de 1ère du lycée Saint-Martin d’Angers.

Ils participent au jury du prix Goncourt des Lycéens. Ils sont les seuls dans la région à en faire partie. Certains ont déjà commencé leur marathon.



. Aujourd'hui, c'est le grand jour pour la nouvelle patinoire d'Angers. Le "IceParc" est inauguré en grande pompe. Un bâtiment construit en deux ans pas très loin des bords de Maine. Nous partirons à la découverte de la nouvelle maison des hockeyeurs des ducs d'Angers.