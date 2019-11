Edition de 9h15 du 16 novembre

Au sommaire de la semaine en Anjou :



. Pas d'agrandissement pour le centre commercial l'Autre faubourg à Cholet.

Les commerçants du centre-ville sont ravis, le maire et le promoteur beaucoup moins. Sur place, personne n'admet pourtant avoir perdu la partie. Nous ferons le point avec les deux camps sur la situation actuelle.



. Les socialistes ont trouvés leurs têtes de liste pour les prochaines élections municipales à Angers. Le binôme Sylvia Camara-Tombini et Philippe Violanti pourrait malgré tout laisser passer son tour si l'union se fait à gauche avec les autres partis, ce qui est loin d'être le cas pour le moment.



. La 26 ème journée nationale Prison, c'était jeudi.

A cette occasion, un ciné-débat a été organisé le soir même au cinéma "les 400 coups" à Angers. Nous avons rencontré Marie-Odile Cochet, aumônier catholique de la maison d'arrêt qui nous a parlé des alternatives à la prison qui existent aujourd'hui.



. Après trois mois de travaux, l'hippodrome d'Angers-Ecouflant est enfin prêt à accueillir spectateurs et parieurs dans sa nouvelle salle tout confort. Nous sommes allés voir pour vous ce qui allait changer avec l'arrivée de ce "Hall du pari".





. "Confidences", c'est le nom d'un nouveau magazine lancé il y a quelques jours à Angers.

A l'intérieur, on y retrouve des portraits de femmes. Un magazine qui veut prendre le contre-pied de la presse féminine actuelle.



. Angers récompensait ses sportifs vendredi de la semaine dernière. Ils étaient 133 athlètes et 6 équipes à recevoir une distinction pour s'être illustré cette année. Nous avons rencontré l'une d'entre elle, Amandine Brossier, vice-championne de France du 400 mètre. Dans sa ligne de mire, les JO de Tokyo l'année prochaine.