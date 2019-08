Edition de 9h15 du 17 août

Au sommaire de la semaine en Anjou :



.Nous avons commencé la semaine en prenant des nouvelles des Gilets jaunes qui, en ce mois d'août, ne prennent pas de vacances.

Samedi dernier, certains d'entre eux sont resté mobilisés à Angers pour leur 39ème week-end de suite. Cette fois-ci, pas de manifestations en centre ville mais une action sur les ponts qui jalonne l'autoroute A 87.



. Cette semaine, nous avons aussi fêté l'Assomption jeudi. Et pour cette grande fête, un pélerinage marial était prévu au départ d'Angers. Destination: le sanctuaire de Béhuard. Nous avons reçu l'un de ses organisateurs, Jean-François Delochre qui nous en a dit un peu plus sur le parcours.



. Un festival sur le chanvre en Anjou, ça existe, c'est ce week-end et c'est tout à fait légal.

Le festival "De fibres en musique" de Montjean-sur-Loire se déroule aujourd'hui et demain dans la petite citée d'Anjou. Si le métier de chanvrier a disparu il y a environ 60 ans, de nouvelles opportunitées se crées pour l'utilisation de cette plante.



. Depuis le 27 juillet dernier, la balade du Roi René à Angers illumine tous les soirs les murs du château de la ville et propose des spectacles tous les samedis. Nous avons rencontré hier quelques spectateurs qui profitent des dernières représentations qui ont lieu aujourd'hui.



. Connaissez-vous l'endométriose? Cette maladie gynécologique touche de nombreuses femmes.

Morgane Tanné est l'une d'entre elles. Elle appelle à l'aide pour pouvoir financer une opération en Suisse qui pourrait l'aider à guérir. Vous entendrez son témoignéages en début de journal.



. On parlera de sport également avec le début des mondiaux des transplantés. Ce sera demain dans le nord de l'Angleterre à Newcastle. Trois de ces sportifs sélectionnés en équipe de France sont patients du CHU D'Angers. Ils nous ont parlés de la raison de leur participation à cette épreuve.