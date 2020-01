Edition de 9h15 du 18 janvier

Au sommaire de cette semaine en Anjou:



. Cinq médecins du CHU d'Angers ont menacé de démissionner mardi si la ministre de la santé n'accorde pas plus de moyens aux hôpitaux publics.

Régis Coutant est l'un d'entre eux. Vous entendrez ses explications en début de cette semaine en Anjou.



. Les épreuves du nouveau baccalauréat doivent commencer lundi pour certains élèves de première des lycées de France. Problème, de nombreux professeurs ou syndicats de parents d'élèves parlent d'une réforme extrêmement mal organisée et demandent son report, voir son annulation.



. Le festival de cinéma "Premiers Plans" d'Angers a débuté hier !

Cette année, la présidente du jury des longs métrages s'appelle Juliette Binoche. Claude-Eric Poiroux, le délégué général du festival nous a lui confié que les films des jeunes auteurs proposés aux festivals sont souvent assez éloignés de la science-fiction et plutôt ancré dans le réel.



. La présentation du festival de théâtre pour enfant "Très tôt en scène" a eu lieu mardi. En mars et en avril prochain, ce sont quatorze spectacles qui seront proposés en Anjou, dont certains sont même accessibles aux bambins de cinq mois. Présentation tout à l'heure.



. Connaissez-vous le principe du vide-grenier permanent ?

Ce concept finlandais est arrivé il y a quelques semaines à Angers grâce à l'ouverture d'un magasin situé boulevard du Doyenné. Nous sommes allés à la rencontre des gérants et de certains clients, vous l'entendrez, pas tous emballés par cette nouveauté.



. Nous parlerons enfin de football et de l'arrivée du troisième entraîneur du SO Cholet depuis le début de la saison. Stéphane Rossi ancien coach des deux clubs de Bastia a décidé de quitter son île pour venir diriger les Choletais. Vous l'entendrez, les chantiers prioritaires pour relancer l'équipe sont déjà bien définis.