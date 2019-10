Edition de 9h15 du 19 octobre

Au sommaire:



. Le Tribunal de grande instance d'Angers a donné sa réponse jeudi: c'est non.

Non, l'entreprise Etic Accueil n'a pas le droit de faire travailler des animatrices le dimanche après-midi au Géant Casino de la Roseraie. C'est pour résumer, le verdict du tribunal concernant le débat sur l'emploi de prestataire dans l'hypermarché angevin. Le détail de cette décision au début de cette semaine en Anjou.



. L'Assemblée Nationale votait mardi le projet de loi de bioéthique.

Nous avions rencontré juste avant ce vote Laëtitia Saint-Paul, députée de Maine-et-Loire et nouvelle vice-présidente de l'Assemblée. Contrairement à la majorité de ses collègues de l'Anjou, n'a pas voté pas en faveur de la loi mais s'est abstenue. Vous entendrez ses raisons tout à l'heure.



. Un million d'euros : c'est la somme débloquée par le département de Maine-et-Loire pour aider les monuments en périls.

Un bonus permis par la santé financière plus saine des comptes du département. Vous entendrez les explications de Christian Gillet, le président de Maine-et-Loire dans cette semaine en, Anjou.



. Une seconde chance, c'est ce que propose la classe passerelle du lycée Europe de Cholet, la première en Maine-et-Loire. Un dispositif destiné aux élèves qui n'ont pas pu intégrer de formation en études supérieures. Anglais, informatique ou stage en entreprise, l'année de rattrapage va être bien remplie pour eux.



. Une application pour lutter contre la conduite en état d'ivresse chez les jeunes : c'est ce qu'ont inventé deux étudiants Angevins.

Elle s'appelle Sammy, et propose au conducteur d'un groupe d'amis de rester sobre lors d'une sortie. En échange il pourra gagner des places de cinéma ou des réductions dans certains magasins. Comment fonctionne-t-elle ? Réponse tout à l'heure.



. C'est la fête en ce moment pour les passionnés d'équitation. Le Mondial du Lion au Lion d'Angers a débuté jeudi. Quatre jours de compétitions internationales qui rassemblent des fans inconditionnels comme des néophytes. Un succès qui est en partie basé sur le spectaculaire cross d'aujourd'hui. Vous saurez pourquoi en écoutant Jean-François Arthuis, président du Mondial du Lion.