Edition de 9h15 du 2 novembre

Au sommaire:



. L'histoire sans fin du Brexit continue et nombreux sont les britanniques qui aimeraient que ce mauvais film se termine.

Cette semaine, le sketch a continué: leurs députés ont refusé puis accepté le lendemain la tenue d'élections voulu par Boris Johnson. En Anjou, nous avons rencontré certains de ces Britanniques, assez désespéré par cette situation.





. Saint-Jean-de-la-Croix est la première commune de Maine-et-Loire à prendre un arrêté anti-pesticide. Nous avons demandé à son maire, Hugues Vaulerin si cette décision était un énième provocation envers les agriculteurs ou si ses motivations étaient tout autre.



. Deux journaux pour une seule rédaction de journaliste, c'est ce qui pourrait bientôt arriver chez nos confrères de Ouest France et Le Courrier de l'Ouest.

Ces deux quotidiens ont le même propriétaire qui souhaiterais mutualiser les forces. Un projet qui rencontre de nombreuses oppositions.



. Les grand consommateur d'asperge, avaient rendez-vous cette semaine au Parc des exposition d'Angers pour le salon international de l'asperge. En Maine-et-Loire, cette plante aurait même plus de saveur grâce à la douceur angevine. Elle possède d'autres qualitées, vous l'entendrez tout à l'heure.



. Nous avons aussi cette semaine fait un zoom sur l'association Handi'chiens.

Cette association éduque des chiens d'assistances qui aide des personnes en fauteuil roulant. Un soutien primordial pour réaliser des tâches quotidiennes qui peuvent sembler banales comme porter un sac de course ou ramasser des clés tombées par terre. Une aide qui peut aussi se transformer en lien social.



. La Toussaint c'était hier! Le jour où nous rendons grâce à tous les Saints de l'Eglise catholique. L'évêque d'Angers, Monseigneur Delmas a voulu nous rappeler que nous pouvons nous aussi, essayer de marcher la route d'une vie de saint.