Edition de 9h15 du 20 juin

Au sommaire de la semaine en Anjou :



. A partir, de lundi prochain, c'est retour à l'école obligatoire pour tous les écoliers de France.

Une décision annoncée par le président de la République dimanche dernier. Une initiative qui ne ravi pas forcément tous les parents, vous l'entendrez en début de cette semaine en Anjou.



. Le conseil régional veut sauver les acteurs du tourisme en Pays de la Loire. Pour y arriver, une grande campagne de publicité va être lancé, principalement à destination des ligériens. Son but, faire comprendre aux habitants de la région que passer des vacances agréable en Pays de la Loire est tout à fait possible.



. Kolmi-Hopen, le fabricant de masque va ouvrir une nouvelle usine en Maine-et-Loire.

Après Saint-Barthélemy-d’Anjou, son nouveau site sera placé à Beaucouzé. En pleine capacité, Kolmi-Hopen pourra ainsi produire plus de trois millions de masques par jour. Présentation tout à l'heure.



. Nous nous sommes intéressés cette semaine à la fabrication, dans les Mauges, d'un boxer Choletais. Une idée qui est née il y a seulement quinze jours dans la tête des dirigeants d'Ateliers Pulsion Design. Reportage tout à l'heure.



. Faire du vélo, ça ne s'oublie pas, mais circuler à bicyclette en ville, ça s'apprend.

En Maine-et-Loire, l'association Vianova propose des cours gratuits de remise en selle depuis le début du mois. Nous avons assisté à l'un de ses cours.



. Le département de Maine-et-Loire organise un nouveau festival cet été. Il lance les Bouffées d'arts. Une trentaine de dates de représentation sont prévues au Château du Plessis Macé jusqu'à fin août. Un festival qui se veut le plus ouvert possible, vous l'entendrez tout à l'heure.