Edition de 9h15 du 21 décembre

. Retour sur les manifestations contre la réforme des retraites mardi en Maine-et-Loire.

Les opposants ont défilé dans les rues de Segré, Saumur, Cholet et Angers avec de nouveaux arrivants dans leurs rangs. Les adhérents de la CFDT, l'Unsa et la Fage ont rejoint les cortèges. Reportage en début de cette semain en Anjou.



. Manifestants dans la rue et cheminots en grève contre la réforme des retraites, rien de bon pour voyager pour les fêtes de Noël. La plupart des syndicats ont décidé de continuer le mouvement sans interruption. Résultats, de nombreuses personnes doivent improviser pour voyager après avoir vu leur train annulé.



. Il y aura bientôt un nouveau directeur à l'Abbaye Royale de Fontevraud.

C'est l'actuel patron d'Anjou Théâtre, Martin Morillon, qui prendra la tête du site en février prochain. Avant sa prise de fonction, nous l'avons rencontré pour savoir les raisons qui ont poussé la Région et l'Etat à le choisir lui et pas un autre.



. L'un arrive, l'autre part, le théatre Le Quai d'Angers va lui aussi bientôt changer de directeur. Frédéric Bellier-Garcia va laisser sa place à Thomas Jolly dès janvier prochain. Le futur ex-directeur présentait cette semaine sa toute dernière mise en scène pour ce théatre. Lors de notre rencontre, il a souhaité remercier le public angevin et saluer son audace.



. Cinquante ans après, ils sont de retour à l'église Saint-joseph d'Angers.

Eux, ce sont cinq tableaux qui dormaient depuis des dizaines d'années dans les réserves du musée des Beaux Arts. Des oeuvres qui ont d'abord dû être restauré avant de pouvoir retrouver leur place.



. Accueillir des jeunes ou des sans-abris, c'est le but des Franciscains de Cholet qui rénovent en ce moment un bâtiment de leur couvent à cet effet. Pour terminer ces travaux, ils lancent un appel aux dons, vous entendrez Frère Jean-François-Marie, supérieur du couvent Saint-François.