Edition de 9h15 du 21 mars

Au sommaire de cette semaine en Anjou :



. Le premier tour des élections municipales a bien eu lieu en pleine épidémie de Covid-19.

Le grand vainqueur a été l'abstention, et quand certains candidats se félicitaient de leur score, Gilles Bourdouleix, maire sortant de Cholet, lui, déplorait plutôt la tenue du scrutin dans ces conditions bien particulières.



. Cette semaine a également inauguré la cohabitation parents - enfants à domicile pour cause d'épidémie de Coronavirus. Pas évident de s'en sortir et de travailler tout en faisant l'école à la maison. Mais vous l'entendrez, tout à l'heure avec deux familles angevines, avec de l'organisation, rien n'est impossible.



. L'usine Scania Production à Angers est à l'arrêt.

Plus de 700 salariés de l'entreprise d'assemblage de camions ont appris lundi soir cette nouvelle après le discours du président de la République Emmanuel Macron. Les explications de Jean-Philippe Martin, le responsable de la communication de l'entreprise.



. Travail ou confinement ? Zéro licenciement ou pas ? Le monde économique est dans le flou en ce moment. Une période de questionnement qui concerne notamment de nombreux salariés qui cherche à savoir ce qui est réellement autorisé. Précisions dans cette semaine en Anjou



. Continuer le boulot malgré l'épidémie de Covid-19, une situation qui concerne de nombreuses personnes qui ne peuvent pas télétravailler.

C'est le cas pour l'ADMR, l'aide à domicile en milieu rural. Explication tout à l'heure.



. Pas de pause pour les Restos du Cœur en Maine-et-Loire ! L'association continue, malgré la période de confinement, d'assurer sa distribution de nourriture à ceux qui en ont besoin. Une mission devenue compliquée avec la chute du nombre de bénévole disponible.