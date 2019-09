Edition de 9h15 du 21 septembre

Au sommaire:



. La mobilisation a été importante lundi pour la grève des fonctionnaires des finances publiques.

Plus d'un sur deux n'est pas allé travailler. Ils protestent contre la dernière réforme de Gérald Darmanin, leur ministre. Un plan qui prévoit une nouvelle réorganisation des centres et du rôle des employés des finances publiques.



. Imposer et généraliser l'apprentissage et l'étude des enjeux liés à l'environnement dans l'enseignement supérieur. C'est ce que souhaitent trois députés, Delphine Batho, Cédric Villani et Matthieu Orphelin. Ils ont déposé une proposition de loi en ce sens jeudi à l'Assemblée Nationale. Une volonté qui serait tout d'abord celle des chefs d'établissement et des étudiants des universités.



.Le climat a aussi été au coeur de manifestations cette semaine en Anjou.

La 3ème marche pour le climat s'est élancée d'ANgers. Certaines entreprise ont même décidé d'arrêter de travailler momentanément pour marquer le tout, ce fut le cas de l'usine de Scania à Ecouflant.



. C'est le début des vendanges en Anjou, un travail qui a commencé sous le soleil pour les saisonniers. Nous sommes allés sur place au domaine de Haute Perche, à Saint-Mélaine-sur-Aubance rencontrer ceux qui ramasse ces précieuses grappes de raisins.



. Les journées européennes du Patrimoine c'est ce week-end !

L'occasion de découvrir ou redécouvrir certains trésors de notre culture parfois moins en vogue aujourd'hui. C'est sans doute un peu le cas de la Boule de fort, sport typiquement angevin. Certaines sociétés s'ouvrent pour ces journées, nous sommes allés tâter de la boule un peu en avance.



. Nous parlerons aussi de sport. Nous avons rencontré un ancien joueur du SCO d'Angers, Claude Bourigault, qui a notamment participé à la finale de coupe de France en 1957. Il participait jeudi à une table ronde organisées aux Archives départementales de Maine-et-Loire à Angers, sur le thème : "Anjou, terre de football ?". Il nous a parlé des différences abyssales entre "son" foot, et ce que ce sport est devenu aujourd'hui.