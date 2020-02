Edition de 9h15 du 22 février

Au sommaire de la semaine en Anjou :



. La grève continue chez les avocats du barreau d'Angers, mais la forme des actions a évolué.

La paralysie totale des tribunaux, c'est terminé, l'heure est à la sensibilisation des citoyens. Des avocats qui étaient sur les marchés d'Angers cette semaine. Nous sommes allés à leur rencontre.



. Pas de changement à la tête de l'Université d'Angers. Christian Robledo a remporté les élections lundi et entame avec cette victoire son deuxième mandat. Vous l'entendrez, il nous a révélé avoir mené sa campagne sur le thème de l'attractivité.



. Nous avons aussi fait un point sur l'évolution du quartier de la gare à Angers.

Depuis une dizaine d'année, immeubles de bureaux, hôtel ou logements poussent dans ce secteur de la ville. Des constructions qui font parfois débat à l'image de la nouvelle passerelle de la gare. Présentation tout à l'heure.



. Depuis le premier janvier, l’agence française pour la biodiversité et l’office national de la chasse et de la faune sauvage sont réunis en une seule entité. Leur objectif : faire respecter les lois sur l’eau, la chasse et l’environnement. Son dirigeant dans le département Olivier Morillon, nous a parlé des problèmes concrets auxquels ses agents sont confrontés tous les jours.



. Cette semaine, nous nous sommes aussi intéressés à un initiative, celle de l'association "Au coin de la roue".

Deux habitantes des Gennes veulent briser l'isolement des habitants de villages du Saumurois à bord de leur camion. Un véhicule transformé en café mobile. Rencontre tout à l'heure avec des Saumuroises ravies à Dénezé-sous-Doué.



. Nous parlerons aussi de sport. Nous avons assisté mardi soir à la victoire des ducs d'Angers en hockey sur glace pour leur dernier match de la saison régulière à domicile. Un Ice Park encore une fois rempli par des supporters qui vous l'entendrez, sont enchantés par cette nouvelle patinoire.