Edition de 9h15 du 22 juin

Au sommaire:



. Le chantier de l'assurance chômage est en route.

Mardi, le gouvernement a présenté son projet qui ne contente pas grand monde. Patronat et syndicats sont mécontent ntamment de la mises en place d'un système de bonus-malus sur l'emploi de contrats courts.



. Une enquête est ouverte après la mort d'un homme samedi dernier sur le parking des urgences de la clinique de l'Anjou. Il s'était d'abord présenté aux urgences du CHU et n'avait pas pu être pris en charge immédiatement. Vous entendrez les explications du directeur adjoint du CHU sur ce drame qui conteste toute défaillance de ses équipes.



. Nous parlerons également d'un pic de radioactivité détecté dans la Loire cette semaine.

Une association a dénoncé une explosion du taux de pollution radioactive détecté dans une échantillon prélevé en début d'année près de Saumur. Jean Yves Busson est un des membre du collectif qui a fait ces prélèvements. Ils nous parlera des risques qu'entrainent cette pollution.





. Le combat contre la fermeture de la piscine municipale de Rochefort sur Loire dépasse désormais les frontières du département. Faute de moyens, la mairie a décidé de ne pas ouvrir le petit bassin cet été. Les habitants ne sont pas de cet avis et leur mobilisation est monté jusqu'aux oreilles de la ministre des sports. Elle a promis de venir sur place.



.On parlera aussi des ordinations diacolnales qui auront lieu le Dimanche 30 juin.

Ils seront deux séminaristes à être ordonné diacre.

Nous avons posé quelques questions à l'un d'entre eux, il s'appelle Jean Dinh Van Hoan. Originaire du Nord Vietnam, il nous a raconté son parcours qui l'a mené jusqu'en Anjou.



. Les noms des heureux sélectionnés au loto du patrimoine ont été révélés il y a quelques jours. Parmi eux, un site est basé en Maine et Loire. Le prieuré de la Jaillette situé à Louvaines dans le Nord Anjou. Nous sommes allé à la rencontre du propriétaire des lieux Christophe Le Bret qui, on peut le comprendre, est ravi de cette nouvelle.