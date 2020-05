Edition de 9h15 du 23 mai

Au sommaire :



. Les élèves de 6ème et 5ème ont fait, pour une partie d’entre eux, leur retour en classe lundi.

Une reprise un peu particulière puisqu’ils leur faut maintenant effectuer tout un protocole avant de pouvoir rentrer en classe. Reportage au collège Claude Debussy à Angers.



. Un nouveau groupe a vu le jour mardi à l'Assemblée Nationale. Un groupe baptisé " Ecologie Démocratie Solidarité", composé d’une bonne partie d'élus appartenant auparavant à LREM. L'un de ses co-présidents est le député de Maine-et-Loire Matthieu Orphelin. Pour lui cette démarche était nécessaire pour promouvoir au mieux l'écologie.



. L'encyclique du Pape François, Laudato si, aura cinq ans dimanche.

Selon Elena Lassida, économiste et enseignante à l’Institut Catholique de Paris qui était notre invitée mercredi soir, cette encyclique est prophétique.



. Vous le savez, il est interdit de se déplacer à plus de cent kilomètres de notre domicile sauf motif exceptionnel. Les forces de l'ordre compte bien faire respecter cette règle pendant le pont de l'Ascension. Vous aurez un aperçu du dispositif mis en place en début de journal.



. Le directeur du théâtre Le Quai à Angers veut des pièces « corona-compatible ».

Autrement dit, il veut adapter des œuvres pour qu'il soit possible de les jouer malgré la mise en place des règles de sécurité sanitaire. Explications en fin de cette semaine en Anjou.



. Un marché sur des bateaux de Loire. Voilà une idée originale qui est proposée aux curieux à Saumur. La deuxième édition de cet événement aura lieu dimanche. Et vous l'entendrez, le succès est déjà au rendez-vous.