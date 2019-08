Edition de 9h15 du 24 août

Au sommaire:



. La pression monte à la veille de l'ouverture l'après-midi du Géant Casino de la Roseraie à Angers.

Les salariés espèrent toujours faire changer d'avis la direction en organisant un rassemblement à 11h demain devant l'établissement. Un mouvement soutenu par la CGT pour sensibiliser les clients à leurs revendications.



. La vigilance a été maintenue mardi par le département au domaine de Boudré à Seiches-sur-le-Loire. Les analyses des eaux de l'étang ont révélé la présence de cyanobactéries. Les explications dans ce journal de Pierre Cumin, directeur du service environnement du département de Maine-et-Loire.



. Depuis le 1er août, le colonel Patrice Dubois a pris ses fonctions de nouveau commandant de groupement du Maine et Loire. Un poste et un département qu'il découvre avec enthousiasme depuis le début du mois. Nous l'avons rencontré il y a quelques jours.



. L'audiodescritpion, est-ce que ça vous parle?

A Angers, pendant les ateliers premiers plans dédiés aux jeunes cinéastes, la fondation Visio a décidé de mettre en lumière ce métier qui permet à des millions d'aveugles ou malvoyants de simplement pouvoir profiter d'un film.



. Le festival musique, vin et patrimoine à Savennières commence aujourd'hui. Une 9ème édition qui, au départ, n'était qu'une académie de musique baroque pour les jeunes artistes angevins. L'une des co-organisatrice, Evelyne de Pontbriand nous en dira un peu plus sur le programme de cette année.



. Nous terminerons cette semaine en Anjou en parlant du pèlerinage dédié au Père Noël Pinot, qui se déroule ce week-end. Les pèlerins sont actuellement en route vers La Milaudry sur les pas du Bienheureux père, figure locale quelque peu oubliée ces dernières années.