Edition de 9h15 du 25 mai

Au sommaire de la semaine en Anjou:



.On a coutume de dire que lors des élections, le premier parti de France est celui de l'abstention. C'est encore plus le cas pour les élections européennes.

Laurence Charvos, avocate et enseignante en droit européen est venu dans nos studio nous parler des causes de ce désamour.



. Service de stérilisation, des urgences, assistantes administratives, les grèves s’enchaînent ces dernières semaines au CHU d'Angers. Si pour certains les négociations ont abouties, ce n'est pas le cas pour le personnel des urgences, en grève depuis le 2 mai.





. Au CHU, si certains sont en grève, d'autre voient passer des stars.

Le célèbre Mickey Mouse était de passage mercredi lors de l'inauguration de gros coussins destinés aux enfants de l’hôpital. Des jouets fabriqué par une entreprise angevine.



. Nous célébrons cette année 2019 le tricentenaire de la mort de Saint Jean-Baptiste de la Salle. Nous avons interrogé le frère Jacques Goulard supérieur de la communauté des frères des écoles chrétiennes d'angers pour nous rappeler ce que représente cette communauté aujourd'hui.





. Et puis un mot de football pour finir avec la prolongation de l’entraîneur du SCO d'angers.

Stéphane Moulin a signé pour deux ans de plus. Un coach qui ne se voit pas partir de sitôt.