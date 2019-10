Edition de 9h15 du 26 octobre

Au sommaire de la semaine en Anjou :



. Il n'y aura pas d'accord avec France Nature environnement sur la charte régionale d'épandage de pesticides.

L'association écologiste voudrait que les règles soient plus strictes que celle de la charte nationale. Une position incompatible avec les propositions des agriculteurs. Vous entendrez les deux camps en début de journal.



. Il est temps de se faire vacciner contre la grippe. La campagne de vaccination contre cette maladie mortelle a été lancée le 15 octobre dernier. Depuis cette année, en France, plus besoin d'aller chez le médecin, vous pouvez le faire directement en pharmacie. Reportage dans une officine de Beaucouzé



. Les vignerons d'Anjou font leur premier compte en ce moment avec l'approche de la fin des vendanges.

La qualité semble être au rendez-vous, côté quantité, les conditions météorologiques ont durement affecté certains vignobles. Vous entendrez Laurent Menestreau, président de la fédération viticole anjou saumur à ce sujet.



. Si nous n'étions pas en automne, on pourrait parler d'un ménage de printemps pour les rives de la Maine et de la Sarthe. Le niveau de l'eau de ces rivières a été baissé artificiellement, c'est ce qu'on appelle les écourues. En tout cas, depuis un mois, malheureusement, la récolte en déchets a été bonne, vous l'entendrez tout à l'heure.



. Vous rêviez de découvrir Angers à l'époque Gauloise ou la Angers cité du Moyen-Age? C'est désormais possible grâce à une bande dessinée paru vendredi 18 octobre.

Son titre: "Angers, de Dumnacus au Roi René". Nous recevions hier le scénariste de cette BD Julien Moca qui a voulu collaborer avec une personne en particulier pour faire ce projet: son ancien professeur d'archéologie.



. Rim Ridane est angevine. Elle a 32 ans et est double championne du monde de boxe française. Un parcours exceptionnel puisque plus jeune, ses médecins lui avaient déconseillé de reprendre le sport après un grave accident. Nous l'avons rencontré.