Edition de 9h15 du 27 juin

Au sommaire de la semaine en Anjou :



. La polémique sur les dividendes versés par la Soclova, l'office HLM d'Angers, est encore revenu sur la table ces derniers jours.

Près d'un million et demi d'euros seront reversé aux actionnaires, ce qui fait bondir Silvia Camara Tombini élue d'opposition à la mairie d'Angers. Une indignation à relativiser pour le président de la Soclova Daniel Dimicoli. Vous les entendrez tous les deux au début de cette semaine en Anjou.



. Les patrons de discothèques sont en colère, alors que de nombreux commerces ont pu rouvrir, eux, sont condamnés à rester fermés au moins jusqu'en septembre. Une catastrophe pour eux. Exemple dans une des discothèques les plus courrue d'Angers : La Chapelle.



. Noé Soulier est le nouveau directeur du CNDC d'Angers, le Centre national de danse contemporaine.

Une arrivée qui devrait redynamiser l'institution parfois accusée d'être resté bloquée à une autre époque.



. A Angers, vous pouvez désormais vous essayer au vélo-cargo. Un véhicule électrique qui vous permets de transporter par exemple, des enfants, des animaux ou encore des objets lourds. Tout cela est disponible en vélo-partage. Plus d'explications tout à l'heure.



. Les bonnes nouvelles se sont succédées ces dernières semaines pour Cholet Basket, entre célébration des dix ans du dernier titre de champion de France, confirmation de sa participation à une coupe d'europe la saison prochaine et prolongation de contrat au sein de l'équipe. Une série qui pourrait faire du bien aux finances du club.