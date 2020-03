Edition de 9h15 du 28 mars

Au sommaire de la semaine en Anjou:



. L'événement, c'était l'arrivée d'un TGV sanitaire jeudi, en provenance du Grand Est.

Vingts patients atteints du Covid-19, sous assistance respiratoire, ont été accueillis dans différentes villes des Pays de la Loire, dont Angers. Le détail du dispositif en début de journal avec le professeur Alain Mercat, coordinateur des services de réanimations de la Région.



. Ce week-end, la plupart d'entre nous seront privés de marché. Une décision prise par les autorités cette semaine pour renforcer la lutte contre le coronavirus. Un coup dur pour les producteurs. Ils sont désormais en quête de solutions de repli pour écouler leur stock.



. En période de confinement, le travail ne s'arrête pas pour les agriculteurs de Maine-et-Loire.

Même s'ils ne chôment pas, cette épidémie pourrait malgré tout, indirectement, les atteindre. Le point avec Emmanuel Lachaize, le président de la FDSEA de Maine-et-Loire.



. L'Etablissement Français du sang a besoin de vous, mais pas tout de suite ! La période de confinement ne fait pas diminuer les besoins en sang des hôpitaux. Relayé il y a quelques jours, l'appel a été entendu et les donneurs sont revenus. Des dons qui doivent, c'est vital, absolument s'étaler sur les prochaines semaines.



. En ces temps d'épidémie, les initiatives solidaires fleurissent un peu partout en Anjou et notamment sur internet.

Dans le Saumurois, un groupe Facebook a été créé le soir du confinement. Il met en relation les habitants qui ont besoin d'aide et les volontaires prêts à donner un coup de main. Son succès est grandissant, vous l'entendrez tout à l'heure.



. S'entraîner quand on est sportive de haut niveau et confinée à la maison, ce n'est pas une mince affaire. La nageuse Angevine Claire Supiot, pour garder la forme a bien été obligée de s'adapter.