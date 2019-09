Edition de 9h15 du 28 septembre

Au sommaire de la semaine en Anjou :



. La grève pour le climat est-elle vraiment possible?

En cette semaine de grève mondial pour le climat la question s'est posé. Le droit semble dire non. Est-ce de toute manière une action qui a déjà porté ses fruits? Eléments de réponses en début de cette semaine en Anjou.



. Clip vidéo, chaine humaine, week-end au chateau de la Morinière, Beaupréau-en-Mauges se plie en 4 pour attirer de nouveaux médecins chez elle. La commune avait vu deux cabinets fermer coup sur coup en quelques mois. Elus et habitants ont donc décidé de se mobiliser.



. Il fut résistant, torturé par les nazis, déporté à Dachau, mais il n'a jamais cédé.

Clément Quentin, né au Fuilet est mort la semaine dernière à 99 ans. Ses obsèques ont eu lieu lundi. Il avait témoigné, il y a 2 ans sur RCF ANjou sur son engagement auprès des jeunes après son retour d'Allemagne.



. Lui était un ancien président de la République, Jacques Chirac est mort lui aussi cette semaine. Il avait fait son service militaire en Anjou, à l'école de cavalerie de Saumur. Vous entendrez un de ses anciens compagnons de route, Marc Laffineur, le maire d'Avrillé.



. Le Salon du végétal est de retour sur ses terres.

Les trois dernières éditions a Nantes n'ont pas stoppé son déclin. Le conseil d'administration a donc décidé de ne pas faire la plante verte et de ramener le salon à Angers.



. J-1 pour le premier concert de l'orgue hybride à Angers. Un évènement exceptionnel pour un instrument unique en Europe. Au programme, Bach, Ravel, danse ou encore ciné-concert. Les détails tout à l'heure avec Bruno Morel, le président des Amis des Orgues.