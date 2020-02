Edition de 9h15 du 29 février

Au sommaire de la semaine en Anjou :



. Le Maine-et-Loire se prépare à la possible arrivée du désormais incoutournable coronavirus.

Plus de cinq-cent cas ont été décelés en Italie depuis le week-end dernier. Face à cette menace, comment se prépare le CHU d'Angers? Réponse en début de cette semaine en Anjou.



. Les avocats angevins ne constitueront finalement pas de liste pour les élections municipales à Angers. Après réflexion et contrairement a ce qu’ont pu faire les barreaux de Dijon, Limoges et Besançon, le barreau d’Angers n’a pas souhaité fausser le débat démocratique. Une décision que le bâtonnier de l'ordre a annoncé sur notre antenne mardi soir.



. Nous nous sommes aussi intéressé à l'impact de cet hiver très doux sur les abeilles en Anjou.

Depuis le début de l'hiver, les jours où les bonnets ont été de sortie se comptent sur les doigts d'une main. Cette situation n'arrange pas vraiment les apiculteurs qui voient leurs ruches se dérégler. Reportage tout à l'heure



. Cette semaine, les révélations de l'Arche sur la face sombre de son fondateur Jean Vanier ont également profondément bouleversé les personnes engagées dans l'association comme les simples croyants. Pour Jean-Marc Oswald, directeur de la communauté de l'Arche en Anjou, vous l'entendrez, le choc fut bien évidemment immense.



. Nous parlerons aussi de l'appel décisif des catéchumènes du diocèse d'Angers.

C'est la dernière ligne droite pour trente-sept d'entre eux demain. Une célébration qui se déroulera en l'église Sainte-Thérèse d'Angers. Rencontre avec l'une d'entre elle tout à l'heure.



. Nous terminerons cette semaine en Anjou avec un très beau reportage, une rencontre avec les Servantes des Pauvres. Ces religieuses vêtues de noir que l'on croise souvent à bicyclette à Angers s'occupent des malades gratuitement depuis cent-cinquante ans. Nous avons suivi l'une d'entre elle dans sa journée rythmée par les soins et la prière.