Edition de 9h15 du 3 août

Au sommaire:



. C'est terminé pour le squat de la Grande-ourse à Angers. Mercredi, le préfet a ordonné l'expulsion des habitants du batiment.

Une opération qui a commencée à l'aube un peu à la surprise générale. L'intervention s'est déroulée dans le calme mais quelques soutiens aux squatteurs, présent sur place s'interrogeait sur les possibilitées de relogement.



. La rentrée des classes est encore loin pour les étudiants mais les problèmes de logement, eux, sont déjà là. Fin juillet, à Angers, il n'y aurait déjà plus de places pour loger ceux qui n'auraient pas encore trouvé de point de chute pour la prochaine année scolaire.



. C'est l'heure de l'inventaire au pôle archéologique de la Conservation départementale du patrimoine de Maine-et-Loire. L'Etat a demandé le recensement de tout ce qui a été trouvé lors de fouilles depuis près de 60 ans. Passage en revue avec Thomas Cauchebrais.



. 1200 kms à vélo, de Bouchemaine à Lourdes avec leurs 6 enfants. C'est le défi que s'est lancé une famille du Maine-et-Loire.

Un périple pour se retrouver tous ensemble après le décès il y a quelques mois de leur petit Joseph. La maman, Anne-Emmanuelle Leiber, nous a expliqué comment est né ce projet.



. Il est encore l'heure de plonger la tête dans les étoiles puisque ce week-end, c'est la nouvelle édition de la nuit des étoiles. L'occasion pour les passionnés d'étoiles filantes ou les apprentis cosmonaute, de profiter de plusieurs animations proposées en Maine-et-Loire. C'est le cas notamment à l’observatoire de Saint-Saturnin-sur-Loire.



. On terminera cette semaine en Anjou avec du sport et le match du centenaire pour le SCO qui a vu les angevins affronter les anglais d'Arsenal mercredi.

Pour cette grande fête, nous avons demandé à Thierry Lardeux journaliste sportif à Angers télé de nous en dire un peu plus sur la grande histoire du SCO.