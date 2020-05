Edition de 9h15 du 30 mai

Au sommaire de la semaine en Anjou :



. L'étude sur l'hydroxychloroquine dans le traitement du Covid-19 du CHU d'Angers a été suspendue.



Une annonce faite mardi soir sur notre antenne par Cécile Jaglin-Grimonprez, la directrice de l'établissement hospitalier. Cette étude, baptisée "Hycovid" a été suspendue après une publication parue dans la revue médicale internationale « The Lancet ». Nous reviendrons sur cette décision dès le début de cette semaine en Anjou.



. C'est officiel depuis jeudi, les cafés, bars ou restaurants vont pouvoir rouvrir dès la semaine prochaine. Même si les conditions de travail et l'ambiance risquent d'être assez particulières ces prochaines semaines, certains restaurateurs sont déjà fin prêts pour la reprise.



. La situation est critique pour l'école des colibris à Angers.

Pour cette école hors contrat, les dons et le mécénat représente près de la moitié de son budget. Un système mis à mal en cette période d’épidémie. Une trentaine d'enfants de maternelle et de primaire sont concernés. Explications tout à l'heure.



. Le bienheureux Charles de Foucauld sera bientôt canonisé. Le Vatican l'a annoncé mercredi, ce qui réjouit le père Vincent Artarit, curé de la paroisse Charles de Foucauld à Saumur. D'autant plus qu'un des miracles attribués au futur saint s'est justement passé à Saumur.



. Une bière pour aider les artistes en difficultés, c'est le concept de la nouvelle bière Festiv'ale.

Elle sera mis en vente la semaine prochaine par la Piautre, la célèbre brasserie artisanale basée à La Ménitrée. A chaque bouteille vendue, un euro sera reversé. Plus d'explications tout à l'heure.



. Les courses cyclistes professionnelles vont-elles réellement pouvoir reprendre ? L'UCI, l'Union cycliste Internationale a dévoilé au début du mois un calendrier très chargé pour cette fin de saison. Même si l'envie est là, le doute sur la tenue de ces courses est encore présent chez Damien Gaudin, coureur professionnel dans l'équipe Total Direct énergie.