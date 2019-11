Edition de 9h15 du 30 novembre

Au sommaire de la semaine en Anjou:



. La chambre régionale des comptes a épinglé les finances de la ville d'Angers dans un rapport publié la semaine dernière. Le sujet est revenu sur la table lors du conseil municipal de lundi soir. Sur l'augmentation de la dette depuis 2013 notamment, le maire Christophe Béchu s'est voulu rassurant, vous l'entendrez en début de cette semaine en Anjou.



. Le premier ministre Edouard Philippe a annoncé lundi des mesures pour lutter contre les violences conjugales faites aux femmes. Les sanctions ont été alourdies notamment concernant le harcèlement moral. Dans ce cas précis, ça ne changera rien pour Caroline Duparc, maître de conférence en droit pour qui, la grande difficulté, c'est surtout d'arriver à prouver ce harcèlement.



. C'est un peu l'école de la seconde chance. T'Cap T'Pro apprends le métier de soudeur à de jeunes décrocheurs scolaires. Un secteur qui manque de bras. L'école basée à Saumur a retenu ces élèves uniquement sur leur motivation. Reportage tout à l'heure.



. Assister à un stage de sécurité plutôt que de payer son amende, le dispositif existait déjà pour les automobilistes, c'est désormais aussi le cas pour les cyclistes. En Maine-et-Loire, l'année dernière, une victime d'accident sur six était cycliste. La préfecture a donc décidé de prendre le problème à bras le corps.



. Aujourd'hui, l'association SOS Amitiés fête ses 40 ans de présence en Anjou. Depuis son implantation, la charte est restée la même mais les méthodes ont connu quelques évolutions. Les bénévoles reçoivent désormais une formation pour répondre au mieux aux milliers d'appels de personnes en détresse psychique ou très seule. Jean-Pierre Baron, président d'SOS Amitié de la région d'Angers est venu nous en dire plus sur ce qu'est SOS Amitiés en 2019.



. Et puis dans moins d'un mois c'est déjà Noël et plusieurs villes de Maine-et-Loire ont déjà sorti leur parure de fête. Les illuminations ont commencé samedi dernier à Angers. On fera le point sur les nouveautés de cette année à la fin de cette semaine en Anjou.