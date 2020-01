Edition de 9h15 du 31 janvier

Au sommaire de la semaine en Anjou:



. Le coronavirus a déjà fait plus de 200 morts en Chine.

Pourtant, certains français expatriés là-bas ne semblent pas encore s'inquiéter, c'est le cas de l'Angevin Thibault Génaitay, installé à Shanghai depuis dix ans.



. Nicole Dubré-Chirat, députée LREM de Maine-et-Loire fait partie depuis mardi d'une commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi de la réforme des retraites. Vous l'entendrez, le problème, pour elle, ne vient pas de de cette réforme en elle-même, mais d'un manque d'explications.



. Il y aura t-il ou non un nouveau collège public à Beaupréau ?

Un collectif de parents s'inquiète de voir ce projet repoussé et accuse le président du département de favoriser l'enseignement catholique. Christian Gillet, lui, l'assure, les premières études à ce sujet commenceront à la rentrée prochaine.



. Fréquentation une nouvelle fois en baisse pour le centre aquatique d'Angers Aquavita. Une dynamique négative enclenchée il y a quatre ans. Comment expliquer ce désamour des Angevins pour cet équipement ouvert en 2014? Reportage tout à l'heure.



. Permettre aux personnes agées de rester chez elles plutôt que les placer en maison de retraite, c'est le but de Vyv@dos.

Un nouveau dispositif test lancé prochainement dans le Saumurois. Le but, réussir à allier tous les services aux personnes agées et faciliter les échanges entre tous les acteurs.



. La 4ème édition de Food'Angers a commencé hier. Pendant dix jours, plus de soixante-quinze animations sont au programme de ce festival de vin et de gastronomie. Petite mise en bouche tout à l'heure.