Edition de 9h15 du 4 avril

Au sommaire de cette semaine en Anjou:



. Plusieurs cas de Covid-19 ont été découvert cette semaine chez des prisonniers de la maison d'arrêt d'Angers.

Une enquête a été ouverte pour découvrir par quel moyen la contamination s'est faite. Mais à l'heure du confinement, difficile de faire respecter les règles de base dans une prison surpeuplée.



. Être confiné chez soi quand on est SDF, cela peut paraître assez ironique. Depuis la semaine dernière, à Angers, certains d'entre eux, susceptibles d’être atteints par le Covid-19 sont hébergés dans un hôtel au bord du lac de Maine. Philippe Bradfer, le directeur départemental de la cohésion sociale reviendra sur l'origine de ce projet au début de cette semaine en Anjou.



. Des centaines de milliers de français seraient encore bloqués à l'étranger, à cause, notamment, de la paralysie des transports aériens.

Une grande partie d'entre eux devraient être rapatriés sous peu de temps. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde et notamment de Brigitte Clisson-Chirat que nous connaissons bien sur RCF Anjou.



. Ecole à la maison semaine trois. S'il est dur pour certains parents de se transformer en professeur depuis le début du confinement, c'est encore pire pour les enfants qui doivent se débrouiller seuls à la maison. Entre problème internet et difficultée à se motiver pour aller travailler ses cours, reportage dans une famille de Brissac.



. Vous l'avez surement remarqué, les températures sont bien descendues ces derniers temps en Anjou.

Un début de printemps très stressant pour la filière viticole qui a du s'employer pour protéger ses vignes. Reportage tout à l'heure.



. Faire du sport en ce moment devient très compliqué, voire impossible. Pour respecter les règles du confinement, les clubs de foot du championnat de National ont décidé de continuer la compétition sur jeux vidéo. Explication dans cette semaine en Anjou.