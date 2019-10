Edition de 9h15 du 5 octobre

Au sommaire de la semaine en Anjou :



. L'hypermarché de la Roseraie était au coeur de tous les débats jeudi au Tribunal de grande instance d'Angers.

Inspection du travail et syndicat accusent la société prestataire qui fait tourner l'hypermarché le dimanche après-midi de recours illicite au travail. Les animatrices présentes sur place feraient en fait le même travail que les employés de semaine, ce qui est interdit. Explications en début de journal.





. L'immobilier est un sujet sensible en ce moment en Anjou. Les notaires ont fait le point dans leur enquête annuelle sur l'état du marché dans trois départements des Pays de la Loire: en Maine-et-Loire, en Sarthe et en Mayenne. Christophe Grasteau nous a détaillé les tendances de l'immobilier dans la zone d'Angers.



. Demain, ce sera le jour de la manifestation contre le projet de loi bioéthique et la PMA sans père.

En Anjou, les opposants s'organisent. Vous entendrez en deuxième partie de journal Gaëtan de la Rousserie, référent de la manif pour tous dans le Maine-et-Loire sur les raisons qui le pousse à organiser cette manifestation.



. Le pèlerinage du Rosaire a débuté mercredi, et pour être à Lourdes en temps et en heure, certains pèlerins d'Angers, sont partis lundi en car, au petit matin. Un cortège qui mêlait tous les âges et toutes les missions.



. Les aînés ont été à l'honneur cette semaine à Angers.

Le congrès international En mode Senior s'est installé au centre des congrès de la ville entre mardi et vendredi. Les nouvelles technologies sont au coeur des nouvelles installations qui doivent faciliter la vie des personnes agées. Un exemple avec une maison de retraite connectée à Angers.



. La 10 ème édition de la journée nationale d'aide aux aidants, c'est demain. Être aidant, c'est aider bénévolement un proche très âgé ou encore malade. Nous avons rencontré Annick, une angevine qui est dans cette situation et vous l'entendrez, les aidants ont eux aussi, souvent besoin d'aide.