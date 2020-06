Edition de 9h15 du 6 juin

Au sommaire de la semaine en Anjou :



. C'est officiel, les listes des candidats présent au second tour des élections municipales ont été validées et publiées par la préfecture cette semaine.

Nous ferons le point sur les forces en présence et les alliances qui ont pu être faites dans les neuf communes de l'Anjou concernées dès le début de cette émission.



. Plusieurs syndicats ont appelé le personnel soignant à faire grève jeudi. Ils étaient quelques centaines dans le département à réclamer plus de moyens au gouvernement. Vous entendrez Emmanuel Dubourg, secrétaire général de Force ouvrière au CHU d’Angers à ce sujet tout à l'heure.



. Cette semaine, nous avons aussi parlé économie et plus particulièrement du destin des entreprises de Maine-et-Loire.

Alors que l'on pouvait s'attendre à de nombreuses annonces de faillites, les chiffres du tribunal de commerce d'Angers ne sont pour l'instant pas plus catastrophique que ceux des années passées. Mais les difficultés ne sont pas pour autant terminées. Explications tout à l'heure.



. Quel a été l'impact de l'épidémie de Covid-19 sur le marché immobilier dans le département ? C'est la question que nous avons posé à Anthony Bernard, président de la FNAIM Anjou-Maine. Selon lui, pour l'instant, cet effet se ressent plus particulièrement sur le marché locatif à Angers, déjà dans une situation particulièrement tendue avant la crise.



. Le secteur du tourisme, lui espère une relance rapide de son activité avec la poursuite du déconfinement.

Anjou Tourisme, l'agence départementale du tourisme en Maine-et-Loire va lancer un jeu concours pour soutenir ce secteur mis quasiment à terre par l'épidémie de Covid-19.

Plus de détails tout à l'heure.



. Jeudi, c’était justement jour de réouverture pour Terra Botanica. Cette saison, le parc végétal présente deux nouveautés : l’Oasis, la plus grande structure en bambous d’Europe et le jardin sans eau. Vous en aurez un aperçu tout à l’heure.