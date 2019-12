Edition de 9h15 du 7 décembre

Au sommaire de la semaine en Anjou:



. Ils étaient plus de dix mille dans la rue en Maine-et-Loire jeudi selon la police pour protester contre la réforme des retraites.

Des manifestations ont eu lieu à Segré, Saumur ou Cholet. Mais le gros des troupes s'est rassemblé à Angers. Reportage au coeur du cortège.



. Les 100 ans du Medef Anjou c'était mardi. Nous avons rencontré à cette occasion, Geoffroy Roux de Bézieux, le président national du syndicat patronal, invité pour cet anniversaire. Le sujet incontournable, bien évidemment, c'était cette réforme des retraites. Pour le Medef, il devient nécessaire de traviller plus longtemps.



. Vous connaissez les chaussures en cuir, vous pourrez bientôt découvrir la chaussure en coton.

La première basket 100 % végétale va être fabriqué dans l'usine Acerti dans les Mauges évidemment, plus précisément au Longeron. Des chaussures, vous l'entendrez, qui seront compliqué à avoir si vous n'avez pas un radis.



. Tout le Maine-et-Loire réunit dans un seul jeu de société, c'est ce que propose son créateur Grégory Bordier. Une réédition puisque l'année dernière son jeu s'est vendu comme des petits pains. Vous l'entendrez tout à l'heure.



. Les 20 ans du festival Angers BD c'est ce week-end!

Et oui nous allons parler aussi d'autres choses, pas que de réforme de retraite. Plus de 60 auteurs vont se retrouver au palais des congrès d'Angers samedi et dimanche. Nous avons reçu l'un des organisateur de ce festival David Thibaut, qui nous en a dit un peu plus sur la programmation.



. Eux seront loin d'être en grève dimanche. Les handballeurs du SCO d'Angers vont se frotter en 1/16ème de finale de Coupe de France aux voisins nantais. Deux divisions séparent les deux équipes mais vous l'entendrez, le staff et les joueurs comptent en partie sur le public pour faire pencher la balance leur faveur.