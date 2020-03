Edition de 9h15 du 7 mars

Plus de 50 000 euros de pertes et le moral dans les chaussettes. C’est le bilan pour l’organisateur du salon des sports mécaniques. Il devait se tenir ce week-end à Angers, mais il est annulé à cause du coronavirus.



Le virus bouleverse aussi les catholiques, lors de la messe : plus question de se donner la paix du Christ ou de recevoir l’hostie sur les lèvres. Mais rien à voir avec Singapour, où la plupart des messes ont été suspendues. Le père Patrick Portier, prêtre du diocèse d’Angers, est installé là-bas. La catéchèse se fait par mail ou par Whatsapp, raconte-t-il.



C’est une première depuis le début du quinquennat Macron. Le gouvernement a dégainé le 49-3 pour faire passer la réforme des retraites sans vote de l’Assemblée. "Une vraie erreur politique et démocratique", aux yeux de Matthieu Orphelin, mais le député angevin n’a voté aucune des deux motions de censure.



L’APF France Handicap réclame un revenu individuel d’existence pour les personnes handicapées. Atteinte de sclérose en plaques, Adeline aurait le droit à 900 euros d’aide. Elle en touche moins de 500 parce que son conjoint gagne "trop" aux yeux de l’Etat. "Quand on est handicapé, on n’a pas le droit d’être en couple", s’insurge cette Angevine.



Frappé par la tempête Dennis, le Jardin de cocagne angevin lance un appel aux dons. Il a besoin de 15 000 euros pour remplacer ses serres, emportées par le vent. Un gros trou dans le budget de cette association qui emploie 50 salariés en insertion.



Le Printemps des poètes commence ce samedi à Angers. Une trentaine d’animations sont au programme pendant deux semaines. L’occasion de découvrir des poètes angevins d’hier et d’aujourd’hui. Certains écrivent même des rimes en patois local !