Edition de 9h15 du 7 septembre

Au sommaire:



. Une nouvelle vidéo choc sur les maltraitances animales dans une exploitation du Maine-et-Loire est sortie hier matin. Un mode de communication désormais bien rodé pour des associations de défense animale comme L214 ou celle qui est l'auteur de ce dernier clip, DxE France. Nous avons interrogé le communicant Hervé le Prince sur les mécanismes de ces actions coup de poing.



. La région investit dans la modernisation des lycées de la région et veut le faire savoir. La vice-président du conseil régional Isabelle Leroy était en visite hier au lycée professionnel de Narcé à Brain-sur-l'Authion. Un établissement en pleine modernisation. La région va également mettre en place des actions pour mieux répondre au grand défi de l'orientation. Vous l'entendrez en deuxième partie de ce journal.



. Lundi a sonné le glas des vacances et le retour aux bancs de l'école pour de nombreux écoliers de France et d'Anjou.

Un retour qui est parfois plus stressant pour les parents que pour les enfants. RCF Anjou est allé assister à cette première dans une école d'Angers.



. Qui dit rentrée des classes dit bien sur école pour accueillir les élèves. De nombreux investissements ont été fait cette année dans plusieurs collèges de l'Anjou. Le plus significatif d'entre eux, c'est celui de Durtal. Cinq des six bâtiments de cette école seront totalement reconstruits pour en faire un collège le plus moderne possible.



. La colère gronde toujours au sein de centaines de services d'urgences en France.

A Angers, celui du CHU est touché depuis plusieurs mois maintenant par un mouvement de grève. Les annonces de la ministre de la santé Agnès Buzyn n'ont rien changé. Annonces qui, selon certains grèvistes ne sont absolument pas réalisable.



. En visite en Anjou jeudi, la ministre du travail Muriel Penicaud a pu participer à l'inauguration du nouvel atelier Louis Vuitton situé à Beaulieu-sur-Layon. On y fabrique des sacs de luxe de la marque française. Visite guidée tout à l'heure.



. Vous savez sans aucun doute ce qu'est un orgue, mais connaissez-vous l'orgue Hybride ? A la fin du mois, le centre des congrès d'Angers possèdera cette machine mêlant tradition et modernité. Une première en Europe.



. Ce week-end, le festival "Les Accroche-cœurs" fête ses 20 ans à Angers. Un évènement placé sous le signe de l'amour où vous pourrez retrouver encore une fois des spectacles de théâtre ou de musique toujours aussi déjantés sur les bords de Maine. Jacques Humbert le programmateur du festival nous a parlé des principaux spectacles présentés cette année.