Edition de 9h15 du 8 février

Au sommaire de la semaine en Anjou :



. Saïd Chabane, président du SCO d'Angers visé par quatre plaintes pour "agressions sexuelles aggravées".

Mis en garde à vue mercredi, il a pu ressortir libre dans la soirée mais reste sous contrôle judiciaire. Vous entendrez Eric Bouillard, procureur de la République d'Angers à ce sujet.



. Le maire de Cholet Gilles Bourdouleix a dévoilé les 46 noms de sa liste jeudi. Une équipe en partie renouvelée, il ne reste plus aucun compagnon de route du maire présent en 1995. Nous ferons point sur les départs et les arrivées dans cette semaine en Anjou.



. Il y a le feu chez les pompiers de Maine-et-Loire.

Ils réclament plus d'un million d'euros au département pour pouvoir boucler leur budget cette année. Au sein du conseil départemental, entre majorité et opposition, chacun se renvoie la balle.



. Une permanence réservée aux jeunes, c'est ce que propose le Secours Populaire une fois par semaine à Angers. Les personnes de 18 à 25 ans peuvent venir y chercher une aide alimentaire ou du soutien moral. Reportage en deuxième partie de ce journal.



. Nous partirons aussi à la découverte de l'association "Dyspower".

Elle regroupe des dizaines de jeunes atteints de troubles en "dys" comme la dysphasie, la dyscalculie ou la plus connue dyslexie. L'association organisait cette semaine une série d'exposition et de conférences à Angers pour se faire connaître.



. Aujourd'hui c'est le coup d'envoi d'une nouvelle saison pour le Bioparc de Doué-la-Fontaine! L'attraction cette année c'est le tout nouveau cratère des carnivores où lions et guépards vont devoir cohabiter. Reportage dans la fosse aux lions tout à l'heure.