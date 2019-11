Edition de 9h15 du 9 novembre

Au sommaire de la semaine en Anjou :



. Le Secours Catholique a dévoilé jeudi son rapport statistique annuel national sur la précarité.

En Maine-et-Loire, le constat semble être le même que dans les autres départements, le profil des personnes fragilisées est de plus en plus varié.



. Le squat de la Grande Ourse est réapparu à Angers. Depuis la semaine dernière, les squatteurs se sont installés dans un ancien magasin de meubles situé quai Robert Fèvre, face à la Maine. Un lieu pour accueillir les personnes refusées par le 115 faute de place, mais aussi pour organiser des projections ou encore des conférences.



. Evolis et la bourse, l'histoire n'est pas encore terminée.

L'entreprise angevine spécialisée dans les imprimantes de cartes plastiques souhaite quitter les marchés financiers. La première tentative s'est soldée par un échec. Pourquoi Evolis veut quitter la bourse? Peut-elle encore y arriver? Réponse tout à l'heure.



. La guerre contre le gâchis alimentaire est lancé à l'école Sainte Thérèse d'Angers. L'établissement a présentéé son opération "zéro gaspillage" mardi. Ses élèves de primaire se servent maintenant à leur faim dans un self service. Une organisation qui semble déjà porter ses fruits.



. Quand certains vivent au jourd le jour, d'autres se projettent beaucoup plus loin.

Yannick Roudaut est un ex-journaliste financier reconverti dans le développement durable qui imagine ce qu'il pourrait se passer en 2040. Nous l'avons rencontré avant la conférence qu'il a donner jeudi soir à Cholet à ce sujet.



. Raymond Kopa est à l'honneur dans une nouvelle bande dessinée signée Gérard Berthelot. L'auteur a voulu retracer le parcours incroyable de ce footballeur star mondiale qui a commencé sa carrière au SCO d'Angers. Une BD qui s'est intéressé à l'homme qu'il était et non pas uniquement à son parcours de sportif.