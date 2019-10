Edition de 9h15 du samedi 12 octobre

Au sommaire de cette semaine en Anjou:



. C'était jour de colère mardi à Angers pour les agriculteurs.

Une centaine de tracteur se sont rendu dans le centre ville de la capitale de l'Anjou provoquant pas mal de bouchons. Reportage au coeur du cortège.



. C'est terminé pour l'usine Michelin de la Roche-sur-Yon. La décision de la direction est tombée jeudi matin au grand dam des employés. Pour le site de Cholet, pas de menace aussi grande pour l'instant, mais la suppression de 74 postes. Explications tout à l'heure.



.Cette semaine, L'Université Catholique de l'Ouest faisait sa conférence de presse de rentrée.

C'était déjà l'heure d'un petit bilan après celle des étudiants en septembre.Et le constat est plutôt bon. Vous entendrez Dominique Vermersch, recteur de l'UCO.



. Courir pour la bonne cause, c'est ce que vous propose le comité féminin 49 demain. L'association organise plusieurs courses et marche à Angers dans le cadre d'Octobre Rose. Car l'activité physique est un des meilleurs moyens de prévenir cette maladie comme nous l'a expliqué Valérie Creuzé, la vice-présidente de l'association.



. Angers accueillait entre mardi et jeudi un nouveau congrès international : celui de la simulation.

Un outil utilisé dans l'exploration spatiale par exemple ou plus simplement dans l'architecture. Mais concrètement, à quoi ça sert ? Réponse dans cette semaine en Anjou.



. Le SCO d'Angers soufflait jeudi ses 100 bougies. Un club qui aura vu passer dans sa longue histoire de nombreux joueurs, entraîneurs ou présidents. Les supporters eux, sont toujours là. Zoom sur les mordus des blancs et noirs.