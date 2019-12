Edition de 9h15 du samedi 14 décembre

Au sommaire:



. Le festival de musique classique "La folle journée" célèbre les 250 ans de Beethoven cette année. La billetterie pour les concerts cde Cholet ouvre aujourd'hui. Roger Macé, vice-président de l'agglomération du Choletais, en charge de la culture nous parlera du succès que rencontre cet événement dans les Mauges.



. Son nom est connu depuis quelques jours, Yves Aurégan mènera la liste d'union à gauche aux prochaines élections municipales à Angers. Il mènera un rassemblement constitué d'EELV, Generation, Nouvel élan et le PCF. Portrait en début de journal



. L'actualité prinicipale, c'est bien sur les annonces du premier ministre Edouard Philippe concernant la réforme sur les retraites, c'était mercredi.



La fin des régimes spéciaux existants est confirmée, l'age pivot est fixé à 64 ans ce qui a fait bondir les syndicats dont la CFDT, jusque là indécise. Vous entendrez les explications concernant cet age pivot justement de la part Jean Paul Messié, expert-comptable qui était notre invité mercredi soir.





. Les opposants à la réforme des retraites étaient en tout cas encore une fois dans la rue la veille de ces annonces. En Anjou, leur nombre à fondu mais le cortège, à Angers notamment, a encore bien animé le centre-ville. Nous sommes allés voir les commerçants angevins pour savoir si ce mouvement avait un impact sur leur chiffre d'affaire et s'ils restaient malgré tout solidaire des grévistes.



. Se préparer aux examens en câlinant des chats ou des chiens, c’est ce que propose l’université d’Angers à ses étudiants. Un moyen très sérieux de déstresser. Les résultats sont immédiats, vous l’entendrez tout à l’heure.



. Les archives départementales de Maine-et-Loire rendent hommage aux cartes depuis quelques jours avec l'exposition "Cartes d'Anjou" qui renferme des pièces du 16ème au 18ème siècle. Vous entendrez Elisabeth Verry, la directrice des archives départementales parler d'une pièce exceptionnelle : la première carte du département de Maine-et-Loire créé à la Révolution.