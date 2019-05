Edition de 9h15 du samedi 1er juin

Au sommaire:



. L'actualité principale c'est bien sur les résultats des élections européennes.

Alors que s'est-il passé en Maine-et-Loire ?

Vous entendrez dans ce journal les réactions de Catherine Chaband, élue sur la liste Renaissance, et Stéphane Piednoir sénateur LR du Maine et Loire.



. La situation est crispée au Crédit Mutuel Anjou. Les salariés protestent depuis jeudi dernier contre le réaménagement de leur temps de travail.

Les négociations de mardi on à nouveau échoué.



. Association recherche bénévoles. C'est le message que veut faire passer "Parrains par mille". Une association qui vous propose de parrainer un enfant ou un ado en difficulté et de partager avec lui différentes sorties, qu'elles soient culturelles ou sportives. Nous sommes allés à la rencontre de Sofiane et Emmanuel qui participent à cette action depuis un an.





. Nous nous intéresserons aussi à Aurélie Brima. Cette femme de 33 ans s'est lancé dans un tour de France à cheval, mais pas n'importe lequel. Elle est amputée d'une jambe et a décidé d'aller à la rencontre d'autres patients accidenté pour leur donner un message d'espoir. Elle a fait étape à Angers cette semaine.



. « La mort de Saint Joseph », tableau entreposé dans les réserves du musée de la ville d'Angers depuis des 10 aine d'années à besoin de vous. Détérioré par ces années au placard, il faut 25 000 euros pour sa restauration. La ville lance donc un appel aux dons.