Edition de 9h15 du samedi 29 juin

Au sommaire:



. Il a fait très, très chaud en Maine-et-Loire cette semaine, ce qui a entraîné le report du brevet des collèges qui devait avoir lieu jeudi.

Les élèves de 3ème de la ville d'Angers on en tout cas pu réviser dans cinq bibliothèques des quartiers populaire de la ville. Nous nous sommes rendu à l'une de ses séances dans la bibliothèque de Monplaisir.



. La canicule a aussi soulevé quelques questions règlementaires.

Au travail, certains d'entre vous on peut-être pu laisser tomber veste et pantalon et opter pour le short. Dans certains métiers, l'uniforme est pourtant de rigueur malgré la chaleur.



. Cela fait maintenant une semaine environ que le squat de la rue du Maine à Angers a été évacué.

Relogé dans un premier temps à l'hôtel, nous nous sommes demandé ce qu'étaient devenu les 90 personnes environ qui étaient présentes dans le campement le jour de l'expulsion. Philippe Bradfer, directeur de la cohésion sociale en Maine et Loire a répondu à nos questions.



. Un projet expérimental de partage de compétences entre entreprises vient d'être lancé à Angers. Une plate forme numérique appelée "partageons nos compétences" sensée organiser la mise en relation entre différents acteurs. Plus de détails tout à l'heure.



. Dimanche, Monseigneur Delmas, évêque d'Angers va procéder à une ordination.

Kévin Emmanuel Labbé sera en effet ordonné prêtre à 29 ans. Nous l'avons rencontré et il nous a parlé de sa vocation et de sa joie de devenir prêtre.



. Du prêtre à la cathédrale, il n'y a qu'un pas. La cathédrale Saint-Maurice d'Angers entre de plain-pied dans le 21ème siècle. Elle sera bientôt totalement numérisée, du sol au plafond. L'opération a commencée lundi et a permis quelques découvertes inattendues.