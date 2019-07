Edition de 9h15 du samedi 6 juillet

Au sommaire:



. Nous avons commencé la semaine avec une bien triste nouvelle, la mort du père Brunon le Pivain.

il est décédé dimanche à l'age de 56 ans. Arrivé en ANjou en 2002, il était curé de la paroisse Saint-Martin-en-Longuenée au Lion d'Angers. Nous avons interrogé certains de ses proches comme le père Claude Cesbron, qui l'a accueilli à son arrivée en Maine-et-Loire qui nous a parlé de lui.



. Nous sommes également revenu sur les menaces de fermeture qui pèsent au-dessus de la tête de la faculté de théologie de la Catho d'angers. Nous avons interrogé Dominique Vermersch, recteur de l'université catholique de l'ouest au sujet du faible nombre d'étudiants inscrit dans cette spécialitée.



. Le 1er congrès international du chenin blanc s'est tenu cette semaine à Angers de lundi à mercredi.

L'Anjou est un grand producteur de chenin, un vin qui s'exporte extrêmement bien en Amérique du Nord ou au Japon, mais le 1er producteur de chenin, c'est l'Afrique du sud. Une concurrence pas forcément problématique pour les vignerons français, vous le verrez tout à l'heure.



. Nous reviendrons également sur l'accord de libre échange signé entre l'UE et plusieurs états d'amérique du sud.

Les agriculteurs français, dont ceux de l'Anjou, sont vent debout contre ce traité qui selon eux menacent de les faire disparaitre. Nous avons fait le point sur la situation avec Bruno Parmentier, ancien directeur général de l'école supérieure d'agriculture d'angers.



. Cette semaine, c'était aussi le 40ème anniversaire pour l’Institut de Bijouterie de Saumur.

Des noces d'émeraudes pour cet Institut qui organise pour ses étudiants des ateliers en binôme avec d'autres élèves étrangers: chinois et israéliens. Nous irons voir comment ces étudiants s'adaptent à ces nouvelles conditions de travail pour créer un bijou en 5 jours.



. On fera un aussi zoom sur la première édition de "Par-delà les villages en Anjou". Un évènement qui va proposer en juillet et en août des spectacles, des animations et surtout des projections sur les façades de bâtiments historiques du Maine-et-Loire. L'objectif principal: redécouvrir le patrimoine parfois oublié des villages de l'Anjou.