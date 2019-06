Edition du mercredi 12 juin 2019

- Inquiétude concernant la nouvelle mise au norme des trains Nancy-Metz-Luxembourg. La ligne devra être équipée du système de sécurité européen ERTMS, dans 6 mois.

-Un nouveau candidat à la mairie de Metz, Jérémy ALDRIN, 35 ans, conseiller municipal d'opposition a déclaré sa candidature hier soir, nous l'écouterons. ///

-Suite de notre série de témoignage sur les 800 ans de la Cathédrale de Metz, les festivités débuteront dans un peu moins de 6 mois. Nous lèverons le voile avec Dominique GROS maire de Metz, et Jean-Luc BOHL président de Metz-Métropole.

- 4 monuments lorrains en péril ont été sélectionnés pour le Loto du Patrimoine. 1 par département.

le projet Golf Habitat pourrait bientôt voir le jour. Objectif : participer au rayonnement de la Métropole. Éclairage dans cette édition.

-L’exposition « Rebecca Horn théâtre des métamorphoses » a débuté samedi au Centre Pompidou-Metz. Nous écouterons les 2 commissaires de l'exposition, Emma LAVIGNE, et Alexandra MULLER.

Et puis les personnels hospitaliers s'étaient donné rendez-vous hier matin sur le parvis du centre Pompidou-Metz pour de meilleures conditions de travail. Témoignage dans ce journal .