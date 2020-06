Edition du mercredi 17 juin

Dans ce journal



- Les soignants dans la rue hier. Ils ont reçu le soutien des patients et des citoyens. Reportage dans l’un de ses rassemblements, à Saint-Brieuc.



- Suite de notre tour d’horizon avant le second tour des élections municipales. Nous nous penchons aujourd’hui sur les enjeux à Rennes et Saint-Malo.



- Une campagne pour mieux comprendre pourquoi le requin taupe s’approche plus des côtes bretonnes ces dernières années. C’est l’association l’Apecs qui porte ce projet.