Edition du vendredi 5 juin

Dans ce journal régional, la visite de la ministre de l’enseignement supérieur en Bretagne,



les bretons invités à partager leurs idées pour imaginer un autre modèle agricole



nous verrons que les apiculteurs préparent la récolte la plus importante de l’année



et qu’à Saint-Brieuc, les habitants sont incités à acheter des vélos à assistance électrique et des vélos cargo.