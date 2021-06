Edito François Thollon-Choquet : journée des réfugiés

Le 20 juin est la Journée mondiale des réfugiés , l'occasion de rendre hommage à la force, au courage et à la persévérance de millions de réfugiés et de migrants.



C'est ce que fait François Thollon-Choquet, aumônier des étudiants de Bruxelles et du Brabant francophone, dans son edito : il salue les 44764 hommes femmes et enfants qui ont trouvé la mort en venant chercher asile en Europe.