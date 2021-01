Eglise de Touvre

Nous sommes aujourd'hui à quelques kilomètres d'Angoulême à l'église de Touvre puis celle de Magnac. C'est à une découverte des sources de la Touvre de l'église dominant le piton rocheux, puis descente sur Magnac pour visiter son église et découvrir la vie du lieu et de la cité.

Avec comme invités, le père Laurent Maurin, historien et curé doyen.

Madame et Monsieur Dezaunay, habitants de Magnac et engagés dans la vie de l'église.

Madame Marie Thérèse Bourriner, responsable de l'art floral de l'église et membre de deux associations, dont elle nous parlera avec conviction.