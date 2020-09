Elargissement de l'A57 : le passage de la Barantine sauvé

"Le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, vient d'informer le Prefet du Var de sa décision de retenir, dans le dossier de l'élargissement de l'A57, nos préconisations, à savoir de maintenir le passage de la Barentine", s'est félicité ce mardi 8 septembre le maire de Toulon et président de la Métropole Toulon Provence Méditerranée.

"Très soulagé"

Il faut dire que la préservation, ou non, de ce passage ressemblait à un véritable "cailloux dans la chaussure" pour le projet de mise en 2x3 voies de l’autoroute A57, sur près de 7 kilomètres à la sortie de Toulon et en direction de Nice.

"Je me réjouis de cette position de bon sens et je tiens à remercie l'ancien Premier ministre et l'actuel ministre des Transports d'avoir entendu nos préoccupations et les attentes des riverains", a aussi réagi Hubert Falco. Des riverains comme Benjamin. Il habite dans la résidence La Californie. Aujourd'hui, il se dit "très soulagé".

Outre cette résidence, le passage dessert aussi les quartiers de la Pallasse, le Pont-se-Suve et le Collet de Gipon. Huit mille Toulonnais l’empruntent chaque jour, plus de trois mille véhicules et deux lignes de bus.

600 millions d’euros

Seule modification au projet : la bande d’arrêt d’urgence, qui mordait sur le passage de la Barantine, démarrera 500 mètres plus loin. La date de début des travaux, elle, ne change pas. Ils devraient donc démarrer en fin d’année ou début d’année prochaine. Ils devraient durer 4 ans. Leur coût est estimé à 600 millions d’euros, financés à 100% par Vinci Autoroutes.