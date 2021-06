Elections départementales & Vaccination des ados à Angers

Au sommaire :



. Dans quelques jours, il vous faudra choisir vos représentants régionaux et départementaux. Le scrutin, c’est dimanche. SI vous avez manqué nos dernières émissions sur le sujet, nous vous avons prévu aujourd’hui une petite séance de rattrapage.



. La vaccination des ados est possible depuis hier. Pour obtenir son injection, les deux parents doivent être d’accord. Et il y avait du monde dès l’ouverture au Parc des expositions d’Angers.