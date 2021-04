Elections régionales et départementales: décryptage de Jean-Luc Richard

Les 20 et 27 juin prochains se tiendront les élections régionales et départementales. Peu connues du grand public, elles sont pourtant essentielles pour la Bretagne. Quels seront les enjeux de ce scrutin et quels sont les compétences la Région ? Eléments de réponse notre invité: Jean-Luc Richard, maître de conférence en sociologie politique à l’université Rennes 1.