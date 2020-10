Nous avons le plaisir de rencontrer Elisabeth Degryse, vice-présidente de la Mutualité Chrétienne qui vient de succéder à Jean Hermesse. Nous l'interrogeons sur son parcours professionnel et surtout sur les enjeux en matière de santé et de sécurité sociale dans les années à venir.

Nous abordons l'histoire des mutualités, la définition large de la santé, la nécessité de revoir son financement au regard de la justice sociale et fiscale. Elle nous explique comment la mutualité se réorganise pour être plus proche des affiliés et plus efficace.